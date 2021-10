Es begann am 19. September 2021 mit dem Spucken glühender Lava, seitdem ergießt sich ein stetiger Strom aus dem Vulkan Cumbre Vieja auf La Palma. Mehr als 5.000 Menschen mussten von der Kanareninsel gebracht werden , hunderte Häuser wurden zerstört. Doch für die Wissenschaft erweist sich der Ausbruch als Glücksfall , da die Folgen eines solchen Großereignisses in Echtzeit studiert werden können.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat nun zudem Fotos veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, dass sich rund um die Ausbruchsstelle Wolkenringe gebildet haben, die auf sogenannte Schwerewellen zurückgehen. Dieses Phänomen hat nichts mit den Gravitationswellen zu tun, die in der Raumzeit entstehen und erst 2017 erfolgreich nachgewiesen werden konnten (allerdings heißen Schwerewellen auf Englisch "gravity waves", was zu Verwirrung führen kann). Bei den Schwerewellen ist die Schwerkraft maßgeblich beteiligt, oftmals entstehen sie an der Grenze zwischen zwei verschiedenen Medien. Ein bekanntes Beispiel sind die Wasserwellen auf hoher See an der Grenzfläche zwischen Wasser und Luft.