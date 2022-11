Beim Thema Extremwetter ist das genau der Punkt: Ein Jahrhundertereignis ist zumindest für reiche Länder finanziell zu verkraften. Jahrzehnt- oder gar Jahresereignisse diesen Ausmaßes hingegen nicht. Die weltweiten Extremwetterereignisse haben in den 1970ern etwa 150 Milliarden Euro gekostet. In den 2000ern waren es fast fünfmal so viele Katastrophen, die bereits mit 800 Milliarden zu Buche geschlagen haben. Mit vier Erden steht es sich leichter auf zwei Füßen. Wäre gut, wenn eine reicht. Bildrechte: imago/Westend61

Wie am Beispiel USA zählen zu den Unwetterschäden neben den materiellen und gesundheitlichen auch volkswirtschaftliche. Nehmen wir das Beispiel Dürre, das sich nicht nur auf die Produktion von Mohrrüben, Rinderfutter und Biogas auswirkt, sondern auch auf der Landwirtschaft eher ferne Produktionszweige. Niedrige Flüsse sorgen für ausbleibendes Kühlwasser oder fehlende Transportwege, wie 2018 beim Chemiekonzern BASF, der ausgerechnet ein Kunststoffvorprodukt nicht mehr über den Rhein geschippert bekam. Globale Lieferketten – seit Corona wissen auch Menschen, die sich nur mal eben ein Fahrrad im Laden nebenan kaufen wollten, wie anfällig sie sind.

Hitze kostet Geld – auch, wenn die Heizung aus ist

Der aktuelle Hitzebericht der UN macht zudem darauf aufmerksam, wie sich hohe Temperaturen auf die Arbeitsleistung auswirken, bei schwerer Feldarbeit im globalen Süden oder auch in unseren Breiten. Die hohen Temperaturen mildern nicht nur die Arbeitsleistung, sondern führen auch zur Arbeitsunfähigkeit – für Kleinbetriebe wie auch große Unternehmen bedeutet das wirtschaftlichen Schaden. Arbeitsplätze müssen also, sofern überhaupt möglich, kühl gehalten werden. Allerdings beißen Klimaanlagen der Klimakatze nicht nur in den Schwanz, sondern geht deren Betrieb ebenfalls aufs Budget. Wenn der Sommer zu heiß war, ist künftig nicht nur die Weihnachtsfeier gestrichen. BASF ist der größte Chemieproduzent der Welt – und auf den Rhein als Transportweg angewiesen. Mit entsprechend hohem Pegel. Bildrechte: imago/Arnulf Hettrich

Der wirtschaftliche Schaden von extremen, täglichen Temperaturschwankungen, lässt sich jetzt sogar durch eine Faustregel beziffern. Erhöht sich diese kurzfristige Variabilität um ein Grad, wird das Wirtschaftswachstum um durchschnittlich fünf Prozent reduziert, zeigen Daten einer Studie aus dem vergangenen Jahr, an der u.a. das PIK beteiligt war. Das Wörtchen "durchschnittlich" ist hier ganz besonders wichtig, da Volkswirtschaften ganz unterschiedlich von diesem Zusammenhang betroffen sind: Während Länder wie Russland und Kanada große Temperaturschwankungen gewohnt sind, ist das bei vielen (ärmeren) Ländern in Äquatornähe nicht der Fall. Dort fallen die saisonalen Temperaturunterschiede deutlich geringer aus.

Aus dem Schneider sind sie aber lange nicht: Westliche Industriestaaten neigen traditionell zu einem kühl-gemäßigten Lüftchen, während die Länder des globalen Südens deutlich mehr Hitzeerfahrung mitbringen. Eine aktuelle Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigt, dass in Monaten, in denen die Durchschnittstemperatur eines Landes mindestens 30 Grad beträgt, die Exporte durchschnittlich um 3,4 Prozent sinken. Die deutsche Exportnation wird künftig also auch aus ökonomischer Sicht besorgt aufs Quecksilber blicken müssen, zumal in den wärmeren Regionen des Landes auch die geballte Industriekraft liegt.

Die Gesundheitssysteme sind nicht für den Klimawandel gemacht

Die zunehmenden gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels die Gesundheitssysteme sowohl kurz- als auch langfristig zusätzlich unter Druck setzen. Maria Nilson Universität Umeå