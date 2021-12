Pausen einlegen: Ob beim Geschenke kaufen, bei den Vorbereitungen in der Küche oder wenn am Familientisch heiß diskutiert wird – kleine Pausen wirken wahre Wunder. Kurz auf den Balkon gehen, eine Hunderunde drehen, einfach die Situation verlassen und gut aufgetankt wiederkommen.

Stress ist nicht nur in der Weihnachtszeit belastend. Allerdings empfinden wir ihn dann stärker, weil wir die Erwartung haben, dass alles besinnlich und friedlich sein muss. Das kann jedoch nicht funktionieren, wenn wir schon in den Monaten davor im Hinblick auf unsere Kräfte über unsere Verhältnisse leben. Meditationstraining kann helfen, das zu verhindern. Wissenschaftler*innen des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und der Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften der Max-Planck Gesellschaft in Berlin konnten in ihrer Studie nachweisen, dass der Spiegel des Stresshormons Cortisol bereits nach sechs Monaten Training deutlich sinkt, im Durchschnitt um 25 Prozent.