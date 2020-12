Die Technikplattform des Observatoriums ist abgestürzt. Bildrechte: imago images/VWPics

Überraschend war der Einsturz des Arecibo-Teleskops in Costa Rica nicht. Schon im August hatte sich eines der Kabel gelöst, die die Technik-Plattform über dem gewaltigen Parabolspiegel hielten.

6,7 Kilometer Kabel waren verbaut, die Kabel zwischen einzelnen Türmen wogen pro Stück zehn Tonnen. Bildrechte: imago images / ZUMA Press Im November war dann ein weiteres gerissen, eines das im selben Tragturm befestigt war, wie das im August gerissene. Ingenieure rieten von Reparaturen ab, und der Betreiber, die U.S. National Science Foundation, beschloss, das Areal um das Teleskop aus Sicherheitsgründen zu sperren. In der vorletzten Novemberwoche wurde das Aus des Observatorium beschlossen. Überwachungsdrohnen hatten zusätzliche Drahtbrüche an Kabeln entdeckt.

Das Observatorium in Puerto Rico, dass auch dank James Bond ("Golden Eye") oder Jodie Foster in "Contact" fast jeder kannte, ist also hin. "Die Astronomie Community trauert. Ein Großteil wäre dafür, die Anlage wieder aufzubauen," sagt Dr. Carolin Liefke vom "Haus der Astronomie" in Heidelberg im Gespräch mit MDR Wissen und setzt nach, dass das aus Kostengründen wohl utopisch sei.