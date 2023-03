Kern des Lösungsansatzes sind sogenannte „Nano-Kristalle“ in der Zellulose. Sie absorbieren die Schadstoffe und reinigen damit das Wasser. „Stellen Sie sich ein einfaches Reinigungssystem vor, wie eine tragbare Box, die an das Abwasserrohr angeschlossen ist. Während das kontaminierte Wasser den Zellulosepulverfilter passiert, werden die Schadstoffe absorbiert und durch das in das Aufbereitungssystem einfallende Sonnenlicht schnell und effizient abgebaut. Es ist ein kostengünstiges und einfach einzurichtendes und zu verwendendes System“, sagt Studienleiter Gunnar Westman.

Die Forschung wurde in Zusammenarbeit mit dem Malaviya National Institute of Technology Jaipur in Indien durchgeführt, wo Farbstoffschadstoffe im Abwasser der Textilindustrie ein weit verbreitetes Problem sind. Beide Institute wollen das Verfahren jetzt in Zusammenarbeit mit kleinen indischen Fabriken testen. Im Labor wurde bislang ein Reinigungsgrad von 80 Prozent erreicht, aber die Forschenden sehen gute Chancen, diesen Wert weiter zu steigern.