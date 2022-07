Eine Hirnhaut- (Meningitis) oder sogar vollständige Gehirnentzündung (Enzephalitis) durch das von einem Mückenstich übertragene West-Nil-Virus ist zwar sehr, sehr selten, aber sie ist möglich. In den Monaten Juli bis September haben Mücken und Viren Saison, deshalb könnte es in den kommenden Monaten zu neuen Fällen kommen. Die Infektion, die durch die heimische Steckmückenart Culex übertragen wird, verläuft meist harmlos. Bei immerhin 20 Prozent der gestochenen zeigen sich Krankheitssysmptome, so Prof. Martin Pfeffer, Epidemiologe an der Universität Leipzig. Aber einer von 100 Patienten erkrankt lebensgefährlich.