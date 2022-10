Katastrophale Auswirkungen von "La Niña" auf Afrika und Australien

Auch in anderen Weltregionen wird ein milder Winter erwartet. In den USA hängt das vor allem mit dem Wetterphänomen "La Niña" zusammen, wie die US-Klimabehörde NOAA berichtet. Demnach zeigt sich La Niña diesmal im dritten Winter in Folge, was seit Beginn der Wetteraufzeichnungen bisher erst zwei Mal passierte. Das "Christmädchen", das mit dem bekannteren Phänomen "El Niño" zusammenhängt, bringt im Südwesten der USA sowie entlang der Golfküste deutlich höhere Temperaturen und Trockenheit mit sich. In Alaska, im pazifischen Nordwesten sowie rund um die Großen Seen wird es dafür kälter als gewohnt.

Extreme Niederschläge und Walsterben

Die Auswirkungen von La Niña und El Niño zeigten sich in diesem Jahr bereits auf der anderen Seite des Pazifiks, wo sie in Australien zu extremen Niederschlägen mit großen Überschwemmungen und wohl einem massenhaften Walsterben führten. Am Horn von Afrika könnte La Niña in diesem Winter wiederum die dortigen Dürren noch verstärken und damit die Ernährungssituation verschärfen, die durch den Konflikt in der Ukraine schon extrem angespannt ist. Laut der Welthungerhilfe droht durch Klimakrise, Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg Millionen Menschen der Hungertod.

Ob La Niña und El Niño durch den Klimawandel verstärkt werden, ist unter Wissenschaftlern derzeit noch umstritten. "Dazu machen verschiedene Studien und Modelle unterschiedliche Aussagen", erklärt die Meteorologin Prof. Daniela Domeisen vom Institut für Atmosphäre und Klima an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. "Speziell für El Niño sagen verschiedene Studien, dass in Zukunft sogenannte 'Super-El-Niños' auftreten könnten, ähnlich oder stärker als zum Beispiel die extremen El-Niño-Ereignisse in 1997/1998 und 2015/2016, mit potenziell extremen globalen sozioökonomischen Konsequenzen."