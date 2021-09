Wie gefährlich können infizierte Geimpfte für das weitere Ansteckungsgeschehen in der Pandemie werden? Angesichts der hochansteckenden Deltavariante von Sars-CoV-2 befürchten besonders Menschen, die den bisher angebotenen Corona-Impfstoffen skeptisch gegenüberstehen, dass eine Impfung weder vor einer Ansteckung schützt, noch Geimpfte davor bewahrt, andere Menschen anzustecken.

Belegt werden diese Sorgen mit Berichten über Durchbruchsinfektionen, also Ansteckungen, zu denen es trotz doppelter Impfungen kommt. Diese Menschen können das Virus auch weitergeben, zumindest in den ersten Tagen nach der Infektion. Zu diesem Ergebnis kommen aktuelle Studien aus England und Singapur.

Angesichts dieser Fakten warnte der Hallenser Virologe und Epidemiologe Alexander Kekulé in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" davor, dass eine Aufhebung aller Schutzmaßnahmen für Geimpfte zu mehr Unvorsicht bei diesen führen könnte. So würden Erkältungssymptome häufig nicht ernst genommen und die Geimpften könnten die Infektion weitertragen. "Wir haben nicht nur die berühmte Welle der Ungeimpften, sondern auch eine nicht erkannte, unsichtbare Welle der Geimpften", so Kekulé.