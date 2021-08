Eine neue, noch nicht begutachtete Analyse von Patientendaten des Mayo-Klinik-Systems in fünf US-Bundesstaaten legt nahe: Die beiden in den USA zugelassenen mRNA-Impfstoffe büßen angesichts der Delta-Variante etwas von ihrer Schutzwirkung vor einer Infektion mit leichten Krankheitssymptomen ein. Demnach bietet eine Impfung von Biontech/Pfizer ab Tag 14 nach der zweiten Impfdosis nur noch zu 42 Prozent Schutz vor einer symptomatischen Infektion. Moderna biete dagegen noch 76 Prozent Schutz.

Beide Impfstoffe schützen aber nach wie vor offenbar sehr gut davor, so schwer an Corona zu erkranken, dass eine Einlieferung ins Krankenhaus notwendig wird. Im Vergleich zu Ungeimpften müssen mit Biontech geimpfte 75 Prozent seltener ins Krankenhaus, bei Moderna waren es 81 Prozent.

Das Team um Venky Soundararajan vom Datenanalyse-Unternehmen nference hat anonymisierte Patientendaten von insgesamt 645.109 Personen ausgewertet, die zwischen Januar und Juli 2021 per PCR-Test positiv getestet wurden in einer der Kliniken, die mit dem Mayo Clinic Health System verbunden sind. Die Krankenhäuser befinden sich in den US-Bundesstaaten Arizona, Florida, Iowa, Minnesota und Wisconsin. Die Autoren haben ihre Studie vorab auf dem Preprint-Server medRxiv zugänglich gemacht, eine Überprüfung durch unabhängige Wissenschaftler steht aber noch aus. Daher müssen die Ergebnisse noch mit Vorsicht betrachtet werden.

Für ihre Analyse haben die Forscher die Patientendaten jeweils zu exakt passenden Dreiergruppen zusammengestellt. Jede Gruppe enthielt dabei jeweils eine Person, die den mRNA-Impfstoff von Moderna erhalten hatte, eine, die mit Biontech/Pfizer geimpft worden war und eine ungeimpfte Person. Alle drei Personen stimmten jeweils in Bezug auf Alter, Geschlecht, ihre soziale Herkunft und bei den Impfungen in Bezug auf das Datum ihrer Erst- und Zweitimpfung überein. Insgesamt konnten so jeweils rund 25.600 Geimpfte und Ungeimpfte betrachtet werden hinsichtlich ihres Risikos, mit einem PCR-Test positiv auf Sars-CoV-2 getestet zu werden, in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden, intensivpflichtig zu werden oder zu versterben.