Der Schutz vor asymptomatischen Infektionen liegt zwischen 80 und 90 Prozent. Wenn wir 10 Ungeimpfte haben, die mit dem Virus in Kontakt kommen, werden wahrscheinlich alle 10 das Virus weitergeben, und zwar über einen relativ langen Zeitraum mit einer hohen Viruslast. Wenn wir 10 Geimpfte haben, werden wahrscheinlich nur einer oder zwei das Virus weitergeben. Und diese ein oder zwei Personen scheiden das Virus über einen sehr kurzen Zeitraum aus und in mit einer so niedrigen Viruslast, die zum Teil sogar den Antigentest nicht mal positiv werden lässt. Außerdem werden von den 10 Ungeimpften, je nach Alter, vermutlich drei bis vier symptomatisch erkranken, also vielleicht einen leichten Husten haben. Und wir haben ja gelernt, dass der Hustenstoß und die damit verbundene stoßartige Virusfreisetzung ein ganz wesentliches Momentum ist, was die Ausbreitung des Virus begünstigt.