Sterbehilfeorganisationen in der Schweiz erlaubt

Markus Zimmermann vom Lehr- und Forschungsrat am Departement Moraltheologie und Ethik an der Universität Freiburg, Schweiz, begründet diese Zurückhaltung damit, dass man die Ärzteschaft einbinden, gleichzeitig aber verhindern wolle, dass ein Arzt oder eine Ärztin das Recht oder die Macht hat, die Suizidhilfe zu verweigern, also Bedingungen zu setzen.

Aus seiner Sicht hat die Schweiz diesen Konflikt "gelöst", indem sie die Gründung von inzwischen sieben Sterbehilfeorganisationen zuließ, die sich um die Durchführung des assistierten Suizids kümmern. Damit bleiben die Ärzte und Ärztinnen außen vor, abgesehen von der Verschreibung des notwendigen letalen Mittels.

Assistierter Suizid - eine Frage der Mentalität?

Die Sterbehilfeorganisationen haben in der Schweizer Bevölkerung eine große Reputation und können derzeit auf 700.000 Mitglieder verweisen, das sind etwa 10 Prozent der über 18jährigen. Allein dem von Pfarrer Rudolf Sigg gegründete "Exit Deutsche Schweiz“ gehören aktuell 130.000 Menschen an.

Diesen Zuspruch sieht die Rechtsmedizinerin Christine Bartsch von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin auch in der Mentalität vieler Schweizer begründet. Die Motivation ums selbstorganisierte Sterben sei vielschichtig. Doch sicher spielten die lange Tradition, sich im Leben für alles zu versichern, eine große Rolle, genauso wie die Lebensphilosophie der Schweizer, selbst zu bestimmen, auch über das eigene Ende.

Menschen wollen Ort und Zeit des eigenen Sterbens entscheiden können

"Was den Tod angeht, gibt es mindestens seit Anfang der 80er-Jahre trotz der biologisch angelegten Tatsache, dass es grundsätzlich gar keine Absicherung im Leben und gegen das Sterben gibt, den Trend, mit Eintreten der Volljährigkeit Mitglied in einem Suizidbeihilfeverein zu werden", sagt Bartsch. "Eine von uns ausgewertete Motivationsanalyse hatte ergeben, dass es vor allem darum geht, Kontrolle über das Wann, Wo und Wie des Sterbens zu gewinnen, um unter keinen Umständen als Pflegefall ,dahinzuvegetieren‘ und anderen Menschen zur Last fallen zu müssen."