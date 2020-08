Biologe Jörn Landtag durchläuft diese Stufen jeden Tag in einem Dessauer Labor mit rund 600 Proben. Mithilfe des Nasen-Rachenabstrich wird Erbinformation gewonnen und im Anschluss vervielfältigt. Von diesem Vervielfältigungsverfahren hat der Test seinen Namen: PCR bedeutet Polymerase-Chain-Reaction. Ein Enzym namens Polymerase kopiert RNA-Erbinformation in der Probe. In dieser Erbinformation gibt es verschiedene Genregionen. Einige davon gibt es nur bei Corona. "Es ist wie ein Suchtest, der nach einer Region im Coronavirus sucht", erklärt Landtag. "Und zugleich ist es auch noch eine Suche nach einem zweiten Genort. Also ein zweites Gen wird verstärkt, wenn es denn da ist."