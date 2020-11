Die Zahlen sind eindeutig. Weniger Influenza-Meldungen als im Vorjahr. Das kann man im wöchentlichen Bericht des Robert-Koch-Instituts nachlesen. Oder in einer Statistik, die das Gesundheitsamt Frankfurt am Main vor einigen Wochen veröffentlichte. Nun zeigt auch eine Studie der Krankenkasse Barmer: Die Zahl der Atemwegserkrankungen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Heißt das, unser Immunsystem macht Winterschlaf? Carsten Watzl, Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der Technischen Universität Dortmund:

Ist unser Immunsystem also unterfordert? Nein, davon kann keine Rede sein, so Watzl, der die Rolle unseres Immunsystems in verschiedenen Kontexten untersucht – zum Beispiel auch bei der Grippe. Die Hygienemaßnahmen also ein zweischneidiges Schwert? Einerseits schützen sie uns, andererseits machen sie unser Immunsystem träge?