Nach Corona-Infektion: Immunschutz nimmt schneller ab, als angenommen

Ein Raum kann innerhalb von nur zehn Minuten von Corona-Viren desinfiziert werden - mit Hilfe von Plasma. Das System dafür hat etwa die Größe eines kleinen Koffers, schreiben Forscher der Universität Carlos III zu Madrid in einer Mitteilung . "Im Großen und Ganzen setzen wir die Umgebungsluft einem sehr starken elektrischen Feld aus, ziehen Elektronen aus den neutralen Partikeln in der Luft und bilden Ionen", erklärt Enrique Medina, CEO und Mitbegründer des Unternehmens Cedrión, welches das System mitentwickelt hat. Dieses könne bis zu 70 verschiedene Arten von ultravioletten Strahlen bis zu Peroxiden, Ozon oder Stickoxiden erzeugen. "Die Synergien zwischen diesen ermöglichen die Neutralisierung von Bakterien und Viren." Doch bevor das System Luft und Oberflächen in Krankenhäusern, Schulen oder Büros desinfizieren könne, muss es erst noch getestet.

Die ersten Wettbewerber im Rennen um den Impfstoff gegen das neue Coronavirus Sars-CoV-2 haben die Zielgerade erreicht. Doch mit Zulassung der ersten Stoffe wird der Prozess nicht zu Ende sein. 44 potenzielle Vakzine befinden sich aktuell in klinischen Testungen, 154 weitere Substanzen durchlaufen präklinische Studien, von jeder einzelnen wird erwartet, dass sie spezifische Vor- und Nachteile bietet. Susanne Hodgson und Kate Emary, Forscherinnen der Universität Oxford, raten deshalb in der aktuellen Ausgabe des medizinischen Fachblatts "The Lancet" dazu, weltweite Standards zu schaffen, mit denen die Qualität von Coronaimpfstoffen quantifiziert und verglichen werden kann. So soll sichtbar werden, welche Stoffe bei welchen Bevölkerungsgruppen wie gut wirken.