Wintersonnenwende bedeutet, dass die Sonne heute auf dem südlichen Wendekreis genau im Zenit steht. Wer also beispielsweise in Namibia oder im Norden Chiles genau um 12 Uhr mittags in den Himmel schaut, könnte die Sonne senkrecht über sich finden – einen wolkenfreien Himmel vorausgesetzt. Für uns auf der Nordhalbkugel ist damit zugleich der kürzeste Tag erreicht. Von nun an wird es bis in den Sommer morgens wieder früher hell und abends später dunkel, wenngleich die Veränderung zunächst noch kaum merklich ist.