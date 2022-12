Lange Zeit beschäftigten sich Wissenschaftler kaum mit dem Geruchssinn des Menschen, da sie ihn als "niederen Sinn" betrachteten, der hauptsächlich für die Kommunikation in der Tierwelt eine Rolle spielt. Erst seit zehn bis 15 Jahren werden die molekularen und zellulären Grundlagen der Geruchswahrnehmung intensiver erforscht. Düfte können demnach unsere Stimmung und unser Verhalten maßgeblich beeinflussen.

Düfte sind auch unweigerlich mit der Weihnachtszeit verbunden. Sie können direkte Assoziationen damit auslösen, weil sie auch immer mit Erinnerungen verknüpft sind. "Duftwirkungen beeinflussen Befindlichkeit, Emotionen und Aktivität durch Kopplung an Erinnerungen", erklärt Geruchsforscher Hanns Hatt. "Wenn sie einen Duft aus einer schönen Situation kennen, wird der sie immer wieder daran erinnern."

Verarbeitet werden Gerüche in einer evolutionsgeschichtlich sehr alten Hirnregion. Das limbische System gilt als Schaltstelle der Emotionen. "Das Denken, Abwägen und kühle Beurteilen findet woanders statt. Das limbische System und der Hippocampus kümmern sich einzig um unsere Gefühle und Bedürfnisse", erklärt Geruchsforscher Hatt, der auch Professor für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum ist, in der Pharmazeutischen Zeitung.