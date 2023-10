In bisherigen Untersuchungen wurde zumeist analysiert, welche Auswirkungen bestimmte Arten von Aufforstungen über einen langen Zeitraum haben können - ohne eine kurzfristige Perspektive. Für die aktuelle Studie prüften chinesische Forschende nun, ob das Ziel der Klimaneutralität bis 2060, das sich die chinesische Regierung gesteckt hat, mit dem Aufforsten im großen Stil tatsächlich möglich wäre.

Die Experten modellierten zusätzlich die potenzielle Flora und Fauna in diesen Wäldern und die damit verbundene Speicherung von Kohlendioxid. Das komplette CO2-Einsparungspotenzial beträgt demnach 14 Prozent der derzeitigen jährlichen Emissionen in China. So könnte das Land mit der weiteren Reduzierung von Emissionen tatsächlich bis 2060 klimaneutral werden, resümieren die Studienautoren.