Die Forschenden untersuchten im Zeitraum von 1995 bis 2016 185 weibliche Schimpansen in Uganda. Sie fanden heraus, dass die Anzahl der Geburten bei den Tieren nach Erreichen des 30. Lebensjahres abnahm und die Schimpansen ab 50 Jahren keine Nachkommen mehr gebaren. Dennoch lebten die Tiere meist deutlich länger, häufig bis in ihre 60er hinein. Im Schnitt verbrachten die Schimpansinnen circa ein Fünftel ihres Lebens in dieser postreproduktiven Periode. Forscher Brian Wood von der University of California betont, das sei deutlich länger, als man bislang vermutet habe.