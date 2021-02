Hier fällt schließlich eines besonders ins Gewicht, erklärt Anne Hartmann, Lüftungstechnikerin an der TU Berlin und Mitautorin der Studie: "Ein ganz entscheidender Faktor ist immer erst mal: Wie lange halte ich mich in dem Raum auf? Nehmen wir jetzt den Fall, ich gehe nur ganz kurz in den Supermarkt: Wir haben hier schon mit einer Stunde gerechnet, was für den Supermarkt wahrscheinlich eine lange Aufenthaltszeit ist. Dann bin ich da nur relativ kurz. Auf der anderen Seite das Thema Schule, Büro, wo ich mich sehr, sehr lange aufhalte, wo das Risiko schnell hoch wird, wenn eine infizierte Person im Raum ist. Dann komme ich da sehr lange nicht weg und atme viele Partikel ein.“

Denn darum geht es: Welche Begebenheiten herrschen in den Räumen? Was mache ich darin? Singe ich und mache Sport, atme also viel und heftig? Oder verhalte ich mich ruhig und halte den Mund, wie im Museum? Trage ich dabei vielleicht keine Maske, wie im Schwimmbad? Und natürlich: Mit wie vielen Leuten bin ich zu Gange, sprich: Wie voll ist es an dem jeweiligen Ort. "Wir haben uns ein paar regelmäßig wiederkehrende Alltagssituationen rausgesucht, beispielsweise: Ich bin mit dem ÖPNV unterwegs.", sagt Hartmann. "Da bin ich relativ kurz unterwegs und muss eine Maske tragen, so dass das nicht so riskant ist. Immer unter der Voraussetzung, ich schaffe es, Abstand zu meinen Nachbarn zu halten, also nicht gedrängt in der U-Bahn."