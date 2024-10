Woher kommt der Judenhass?

Warum das so ist, erklärt sich Pickel auch mit einer Machterzählung. "Den meisten Gruppen, die man vielleicht auch nicht mag und die man abwertet, denen schreibt man nicht zu, Macht zu haben." Jüdinnen und Juden hingegen säßen in Machtpositionen und haben viel Einfluss. Dass sich diese Theorien so hartnäckig halten, hat auch damit zu tun, dass viele Menschen keine Berührungspunkte mit jüdischem Leben hätten und deswegen oft gar nicht wüssten, was jüdisches Leben eigentlich ist. Pickel hält das für ein Problem: "Wenn man mal ein Schulbuch aufschlägt, da sind Juden auch eher so im Nationalsozialismus umgekommen. Und da kann man froh sein, wenn im Schulbuch noch erwähnt wird, dass es noch welche gibt." Er plädiert für den direkten Austausch mit der jüdischen Gemeinschaft schon zu Schulzeiten.