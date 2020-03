Die Forscher untersuchten dafür insgesamt 732.835 Unfälle mit Todesfolge, die sich im Zeitraum von 1996 bis 2017 in den US-Bundesstaaten mit Sommerzeit ereigneten. Dabei stellten sie fest, dass die Zahl der tödlichen Unfälle in der Woche nach der Umstellung im Schnitt um sechs Prozent stieg - was 28 Unfällen pro Jahr entspricht.

Am stärksten war dieser Effekt in den frühen Morgenstunden zu spüren. Die Forscher vermuten, dass der gestörte Biorhythmus ein Grund dafür sein könnte, verbunden mit einer gesteigerten Schläfrigkeit.



"Die Auswirkungen der Umstellung auf die Sommerzeit in Bezug auf das Risiko tödlicher Verkehrsunfälle sind aus unseren Daten klar ersichtlich", sagte die Co-Autorin Céline Vetter. Zudem vermutet sie ein noch größeres Risiko für Unfälle ohne Todesfälle, die in der Studie nicht untersucht wurden. Bei der Rückumstellung im Herbst fanden die Forscher ebenfalls Auffälligkeiten. Hier gab es mehr tödliche Unfälle am Abend, dafür jedoch weniger am Morgen, so dass die Zahlen sich im Gegensatz zum Frühling ausglichen.



Das Forscherteam fordert daher eine allgemeine Abschaffung der Sommerzeit - und die Rückkehr zur Standardzeit. Bis es so weit ist, kann es aber noch eine ganze Weile dauern.