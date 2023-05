Wer Marienkäfer mit zwei Punkten findet, wird gebeten, ein Foto der Insekten zu machen und an das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zu senden. Mit der "Aktion Zweipunkt-Marienkäfer" will die Behörde einen Überblick darüber gewinnen, wie häufig das stark gefährdete Insekt in Sachsen überhaupt noch vorkommt.