Nach dem Ende der "Tauwetter-Periode" unter Chruschtschow war die Sowjetunion unter Breschnjew zu einer Politik der Stärke zurückgekehrt. In den 1970er-Jahren versuchte sie, ihre militärische Position auszubauen und modernisierte die Rote Armee. Es begann eine neue Phase der Aufrüstung.

Vor allem die Stationierung von russischen Mittelstreckenraketen in Osteuropa, auch in der DDR, stieß auf großem Unmut bei der Nato. Die russischen SS-20 waren treffgenauer als die bisherigen Fernwaffen, hatten eine größere Reichweite und konnten vor allem mit Atomsprengköpfen bestückt werden.

NATO-Doppelbeschluss

Als westliche Reaktion auf die Aufrüstung folgte am 12. Dezember 1979 der Nato-Doppelbeschluss: Er beinhaltete die Drohung, auch auf westlicher Seite atomare Mittelstreckenraketen zu stationieren.

Plakat gegen den NATO Doppelbeschluss, Berlin 1985. Bildrechte: imago/Frank Sorge Zwar war im Beschluss auch das Angebot enthalten, über Rüstungsbegrenzung zu verhandeln, allerdings wurde er von der sowjetischen Führung als "Ultimatum" wahrgenommen – und als endgültige Absage an die Entspannungspolitik interpretiert. Als dann sowjetische Truppen 1979 in Afghanistan einmarschierten, um dort die kommunistische Partei zu unterstützen, begann sich das Verhältnis zwischen Ost und West erheblich zu verschlechtern. Mit der Wahl von Ronald Reagan 1980 zum neuen US-Präsident, stiegen auch die Rüstungsausgaben massiv an.

Friedensschützer gegen das Wettrüsten

Friedensschützer in Ost und West waren in Aufruhr. Unter ihnen auch Petra Kelly und Gert Bastian. Sie war Feministin, Mitbegründerin der Grünen und Symbolfigur der Friedensbewegung. Er war Russlandkämpfer im Zweiten Weltkrieg, Bundeswehrgeneral und dann Gegner der Mittelstreckenraketen. Im Herbst 1980 begegneten sie sich zum ersten Mal. Sie wurden ein Paar und traten fortan gemeinsam gegen die Aufrüstung an – "Make Love, Not War".

1983 zogen Kelly und Bastian mit den Grünen zum ersten Mal in den Bundestag ein. Die etablierten Parteien betrachteten den Neuzugang argwöhnisch. Gert Bastian und Petra Kelly bei einer Friedensdemonstration 1981 in Bonn. Bildrechte: imago/Klaus Rose

Frieden schaffen ohne Waffen