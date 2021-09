Anlässlich der dritten Funkausstellung nahm 1926 der neu gebaute Funkturm auf dem Messegelände im Berliner Westend den Betrieb auf. Der fast 147 Meter hohe Turm – auch "Berliner Eiffelturm" genannt – wurde bald zu einem Wahrzeichen Berlins und war der höchste Sendeturm der Weimarer Republik. Vom Funkturm wurden ab 1926 Hörfunk-Sendungen und später die ersten Testsendungen fürs Fernsehen empfangen. Zu Zeiten der Berlin-Blockade 1948 war er Orientierungspunkt für die "Rosinenbomber". Der Berliner Fernsehturm auf dem Alexanderplatz hingegen wurde erst 1969 im Ostteil Berlins fertiggestellt.

Auch heute noch ist der Funkturm eine Touristenattraktion: In 50 Metern Höhe gibt es ein Restaurant, außerdem eine Aussichtsplattform in 126 Metern Höhe. Vom Turm lassen sich heute jedoch keine bedeutenden Rundfunksendungen mehr empfangen. Der Berliner Funkturm im Westend Bildrechte: imago images/CHROMORANGE

Am 3. September 1939 endete die Appeasement-Politik der Westmächte: Zunächst erklärte Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg, Frankreich folgte wenige Stunden später. Nazi-Deutschland hatte sich geweigert, das Ultimatum der Briten zu erfüllen und seine Truppen aus Polen abzuziehen, nachdem die Wehrmacht am 1. September in Polen einmarschiert war. Italien, Spanien und die USA erklärten sich zunächst noch als neutral. Mit der Kriegserklärung der westeuropäischen Staaten wurde aus dem Zweiten Weltkrieg ein umfassender Konflikt, der zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien zunächst auf dem Seeweg ausgefochten wurde. Wichtige Versorgungsrouten ins Vereinigte Königreich sollten so unterbrochen werden. Im Mai 1940 begann der Westfeldzug der Nazis auf Frankreich. Dieser endete mit einer Niederlage für die Franzosen, in der Folge wurde das Land geteilt und besetzt. Die Wehrmacht auf dem Vormarsch an der Ostfront im Juni 1941 Bildrechte: imago/ITAR-TASS

In Genf verabschiedeten die Mitgliedsstaaten der UN-Konferenz für Abrüstung 1992 eine Konvention zum Verbot von Chemiewaffen. Sie verpflichteten sich dazu, chemische Waffen weder zu entwickeln, noch herzustellen, zu besitzen oder an andere Staaten weiterzugeben. Seit dem Ersten Weltkrieg waren Chemiewaffen in militärischen Konflikten regelmäßig zum Einsatz gekommen, mit verheerenden Folgen für Soldaten und Zivilisten. Giftgase rufen schwere Verletzungen hervor und führen zu Hautschäden, Blindheit und Atemwegserkrankungen.