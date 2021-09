In der Bundesrepublik wurde 1949 die Deutsche Reichsbahn in Deutsche Bundesbahn umbenannt. Im Osten Deutschlands rollte sie unverdrossen unter ihrem alten Namen weiter, unter anderem um Betriebsrechte in West-Berlin zu behalten. So war die Deutsche Reichsbahn der DDR in beiden Stadthälften für den Personen-, Güter- und S-Bahnverkehr verantwortlich. 1984 übernahm die BVG in West-Berlin den S-Bahnbetrieb. Beide Unternehmen, Reichsbahn und Bundesbahn, wurden als Staatsbetriebe geführt.