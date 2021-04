1961 landeten rund 1.300 Exilkubaner unter dem Kommando des amerikanischen Geheimdienstes in der Schweinebucht, um das Castro-Regime in Kuba zu stürzen. Drei Jahre vor dem militärischen Angriff übernahm Fidel Castro die Macht in Kuba und erklärte das Land zu einem sozialistischen Staat. Er verstaatlichte die Zuckerindustrie und enteignete zahlreiche US-Unternehmer ohne sie zu entschädigen. Damit begann der Konflikt Kubas mit den Vereinigten Staaten, der bis heute nicht gelöst werden konnte. Die Invasion in der Schweinebucht scheiterte nach drei Tagen. Das Ansehen der USA litt daraufhin weltweit.