Am 12. August 1953 wird auf dem Testgelände im kasachischen Semipalatinsk die erste sowjetische Wasserstoffbombe gezündet. Ihre Sprengkraft ist so stark wie 400.000 Tonnen TNT und damit so stark wie 25 Hiroshima-Atombomben. Die Bombe ist eine Eigenkonstruktion sowjetischer Wissenschaftler und unter der Federführung des Atomphysikers Andrei Sacharow entwickelt worden. Auch der Deutsche Manfred von Ardenne hat bei der Konstruktion mitgewirkt. Für die UdSSR ist sie ein wichtiger Schritt in der Aufrüstung mit Kernwaffen. Bereits am 1. November 1952 hatte die USA ihre erste Wasserstoffbombe gezündet. Die Detonation der sowjetischen Bombe wird erst Tage später der Öffentlichkeit bekannt. Am 20. August vermeldet die Parteizeitung "Prawda": "Dieser Tage wurde in der Sowjetunion zu Versuchszwecken eine bestimmte Art der Wasserstoffbombe zur Explosion gebracht." Die Bombenzündung wird in den USA jedoch kaum beachtet: Anders als die USA verfügte die UdSSR noch nicht über Bomber, um Kernwaffen über Feindgebiet abzuwerfen. Für Aufsehen sorgt erst 1961 die Zündung der AN602, die stärkste jemals gezündete Wasserstoffbombe.