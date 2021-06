1945 richtete Marschall Georgi Schukow die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) in Berlin-Karlshorst ein. Formale Grundlage war sein "Befehl Nummer 1". Schukow selbst wurde zum Obersten Chef ernannt. Die SMAD diente der Verwaltung der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland. Außerdem kontrollierte die De-facto-Regierung die Erfüllung der Forderungen, die Deutschland durch die bedingungslose Kapitulation auferlegt wurden. 1949 übertrug die Sowjetische Militäradministration ihre Verwaltungsfunktionen an die DDR-Regierung und löste sich auf.

1972 wurde das aktive Wahlalter in der Bundesrepublik von 21 auf 18 Jahre gesenkt. Gleichzeitig wurde das passive Wahlalter, also das Alter ab dem sich eine Person als Kandidatin oder Kandidat aufstellen lassen kann, von 25 auf 21 Jahre gesenkt. Die Reform war umstritten. Befürwortende argumentierten, dass auch jungen Menschen die Mitwirkung am Staat ermöglicht werden müsse. Kritische Stimmen zweifelten an der nötigen Reife von 18- bis 21-Jährigen – schließlich waren sie damals auch erst mit 21 volljährig. Erst 1974 setzte der Bundestag das Volljährigkeitsalter auf 18 herab. In der DDR galt bereits ab 1950 das aktive Wahlrecht und die Volljährigkeit ab 18 Jahren. Das passive Wahlrecht wurde in der DDR 1974 auf 18 gesenkt.