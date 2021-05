1952 erklärte Bundespräsident Theodor Heuss das "Lied der Deutschen" zur Nationalhymne. Bei offiziellen Anlässen sollte aber nur die dritte Strophe gesungen werden. Heinrich Hoffmann von Fallersleben hatte den Liedtext zu Zeiten des deutschen Vormärz 1841 verfasst, die Melodie stammt von Joseph Haydns "Kaiserhymne". Das drei Strophen umfassende Lied war in der Weimarer Republik zur Nationalhymne gemacht worden. Gerade die erste Strophe "Deutschland, Deutschland über alles..." wurde nach den Gräueltaten der Nationalsozialisten im In- und Ausland geächtet. Nach der Wiedervereinigung gab es erneut Debatten um das "Lied der Deutschen". Einige forderten eine Kombination mit der Hymne der DDR . 1991 wurde jedoch bestätigt: Die dritte Strophe des "Liedes der Deutschen" bleibt die Nationalhymne.

1945 entstand ein weltberühmtes Foto, das Soldaten der Roten Armee mit der sowjetischen Flagge auf dem Reichstag zeigt. Tatsächlich hatte die Rote Armee bereits am 30. April das Reichstagsgebäude gestürmt und ihre Flagge gehisst. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch kein Fotograf anwesend, um die Szene zu dokumentieren. Auf Stalins Anweisung hin ließ der Fotograf Jewgeni Chaldej die Szene Foto zwei Tage später nachstellen. Knapp zwei Wochen später erschien das Foto im Moskauer Magazin "Ogonjok". Die dort veröffentlichte Version des Bildes hatte Chaldej retuschiert. So trug der abgebildete Soldat keine Armbanduhr mehr, um ihn nicht als Plünderer darzustellen. Zudem wurden Rauchwolken eingefügt, um das Bild dramatischer erscheinen zu lassen. Die drei Soldaten, die angeblich auf dem Bild abgebildet sind, wurden in der Sowjetunion zu Nationalhelden. 1990 gab Chaldej jedoch bekannt, dass andere Männer auf dem Foto abgebildet seien. Trotz der Fälschungen bleibt Chaldejs Foto eines der berühmtesten des 20. Jahrhunderts.