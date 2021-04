Am 23. April 1990 stimmten 76 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohnere von Karl-Marx-Stadt dafür, dass ihre Stadt wieder Chemnitz heißen soll. 37 Jahre lang trug Chemnitz den Namen des Kommunisten. Für viele Bürger stand Anfang 1990 fest, dass der Name nicht bleiben soll. Am 1. Juni 1990 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Rückbenennung. Der Name verschwand, doch das heutige Wahrzeichen von Chemnitz blieb: Der Nischel, ein aus Bronze gegossener Kopf von Karl Marx. Dieser wude am 9. Oktober 1971 aufgestellt. Heute ist der riesige Schädel eine Touristenattraktion geworden. Die Stadtverwaltung wirbt für Chemnitz seit Jahren mit dem Slogan: "Stadt mit Köpfchen".