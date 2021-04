Mehrere Tausend Ost- und West-Berliner demonstrierten gegen zunehmende Ausländerfeindlichkeit in DDR und BRD. Die Demonstration an der Weltzeituhr stand dem Motto "Menschenrechte sind unteilbar". Man hätte, so sagte ein Demonstrant der Aktuellen Kamera, in 40 Jahren DDR nicht gelernt, mit Ausländern zu leben. Es gehe nicht darum, ob man Deutsch oder Nicht-Deutsch sei, sagt der Mann: "Menschen sind wir alle." Zwei Tage nach der Demonstration meldete sich Regine Hildebrandt (SPD), die damalige Ministerin für Arbeit und Soziales, in einem TV-Gespräch zu Wort: "Die Ausländerfreundlichkeit in diesem Land ist durch die verfehlte Politik der letzten Jahre nicht gegeben. Die Ausländer sind nicht genügend integriert. Das muss Aufgabe der Zukunft sein." Viel dringender aber sei es, so Hildebrandt, dass die Arbeitsverhältnisse der 90.000 Ausländer, die in den DDR-Betrieben arbeiten, bestehen bleiben. Diese drohten durch den wirtschaftlichen Umbruch der nahenden Wiedervereinigung aufgehoben zu werden .