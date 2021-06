Deutschland unterzeichnete 1919 im Spiegelsaal im Schloss von Versailles den Versailler Vertrag. Mit diesem Friedensvertrag erkannte Deutschland seine Alleinschuld am Ersten Weltkrieg an, musste Reparationen zahlen und ein Siebtel seines Gebietes abtreten. So gingen unter anderem Elsass-Lothringen an Frankreich und Posen und Westpreußen an Polen. Danzig wurde zur "Freien Stadt" erklärt und dem Völkerbund unterstellt.