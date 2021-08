In der Nacht zum 2. August 1945 unterzeichneten die Staatsoberhäupter Winston Churchill, Harry Truman und Josef Stalin das Potsdammer Abkommen. Das Protokoll sollte die Zukunft Deutschlands nach Ende des Zweiten Weltkrieges regeln. Wie auch schon bei den Konferenzen von Teheran und Jalta standen die neuen Staatsgrenzen Deutschlands, die Umsiedlung von Deutschen aus früheren Ostgebieten und Reparationszahlungen im Fokus der Verhandlungen. Vor allem im letzten Punkt waren sich die Siegermächte uneinig. Auf der Konferenz in Potsdam, die am 17. Juli begonnen hatte, einigten sich die Staatsoberhäupter darauf, Deutschland in Besatzungszonen aufzuteilen. Die neuen Staatsgrenzen führten in der Folge zu weiteren Fluchtbewegung mit insgesamt 15 Millionen Vertriebenen. Im Falle der Reparationen verzichteten die USA und Großbritannien weitestgehend auf ihre Forderungen. Die Sowjetunion beharrte auf ihren Ansprüchen. Die Sowjetische Besatzungszone musste folglich allein die Reparationszahlungen an die Sowjetunion aufbringen - mit verheerenden Folgen für die eigene Wirtschaft.