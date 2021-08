Bereits in der Woche zuvor war eine neue Höchstzahl an Flüchtlingen registriert worden, nun wurde die Zahl der Neuankömmlinge noch übertroffen. Am 12. August 1961 registrierte das Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde 2.400 Flüchtlinge innerhalb von 24 Stunden. Das Notaufnahmelager war seit 1953 in Betrieb und war die erste Anlaufstelle für geflüchtete DDR-Bürger in West-Berlin. Noch im Juli 1961 kamen mehr als 30.000 Menschen in der Aufnahmestelle an. Als im Monat darauf der Mauerbau begann, brachen die Flüchtlingszahlen drastisch ein. Erst als ab Mitte der 1980er die DDR-Führung immer mehr Ausreiseanträge bewilligte, kamen auch wieder mehr Flüchtlinge nach Marienfelde.