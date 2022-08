Das Altpapier am 1. August 2022 Die richtige Meinung

So leitet Matthias Meisner seinen Überblick über neuere Entwicklungen der deutschsprachigen "Parallelmedienlandschaft" im "Tagesspiegel" ein. Lesenswert ist er auch wegen des Ausgreifens österreichischer Medien nach Deutschland . So baut auf1.tv, nach eigenen Angaben ein "TV-Sender ... mit 7-Tages-Programm und täglichem Nachrichtenformat", gerade eine Redaktion in Berlin auf.

Welche Meinung ist richtig? Das lässt sich bei Meinungen oft ja gar nicht genau sagen. Ich neige weiter zu der, die auch Rath vertritt: Medienfreiheit und -vielfalt zählen zu den größten Vorzügen des westlichen, freien Mediensystems, schon weil es sie in immer mehr Ländern nicht gibt. Nur z.B. in Russland, beim wichtigen deutschen Handelspartner China und beim wichtigen NATO-Partner Türkei. Sie einzuschränken, hilft vor allem der Gegenseite, die gerne mit Meinungsfreiheit argumentiert, wenn es in ihren Kram passt.

+++ "Wir fordern die Abkehr von einem Sprachgebrauch, der stark ideologisch motiviert ist und überdies – so zeigen es alle aktuellen Umfragen – von der Mehrheit der Bevölkerung (ca. 75-80 %) eindeutig abgelehnt wird (> Umfragen). Es ist bedenklich, wenn immer mehr Journalisten in Unkenntnis der sprachwissenschaftlichen Fakten den Jargon einer lautstarken Minorität von Sprachaktivisten in der Öffentlichkeit verbreiten und sich hierbei fälschlicherweise auf 'Sprachwandel' berufen. Nicht zuletzt sorgt die vielfach mit moralisierendem Gestus verbundene Verbreitung der Gendersprache durch die Medien für erheblichen sozialen Unfrieden ...": So steht's im um 9.00 Uhr 180-mal unterschriebenen Aufruf "Wissenschaftler kritisieren Genderpraxis des ÖRR" (linguistik-vs-gendern.de). Darüber berichten die "Welt" (€) und die "FAZ" (€), in der Michael Hanfeld schreibt: "Eine durchgehende Linie oder ein Zwang lässt sich, was das Gendern angeht, bei den Öffentlich-Rechtlichen noch nicht erkennen. Im Fernsehrat des ZDF hatte es im vergangenen Dezember eine hitzige Debatte gegeben, Fernsehräte forderten, das Gendern zu unterbinden, der damalige Intendant Thomas Bellut zog sich darauf zurück, der Sender mache keine Vorgaben. Es werde nicht 'zwangsgegendert'. Den Versuch indes gab es und gibt es im ZDF und bei der ARD, wie man an Sprachleitfäden erkennen kann. Beim Bayerischen Rundfunk wird dezidiert nicht gegendert, in Jugendprogrammen der ARD ist das Gegenteil der Fall, das Deutschlandradio übt sich, für alle hörbar, im Spagat ..." +++