"Wenn das Schlimmste durch Verbote verhindert wurde, erinnert sich natürlich niemand an die krassen Auswirkungen der Pandemie, sondern an die krassen Auswirkungen der Maßnahmen – ein grundlegendes Dilemma. An die Bilder der Armeelastwagen, die das norditalienische Bergamo voller Leichen verließen, denkt man nur noch ungern zurück, geschweige denn, dass man sich selbst oder seine Lieben in so einer Situation imaginieren möchte."