Alle Mütter meiner Klassenkameraden gingen arbeiten, was uns nach der Schule eine "sturmfreie Bude" bescherte. Meine Mutter, die sich neben ihrer Arbeitszeit in einem Fernstudium von einer Verkäuferin zur Kindergärtnerin qualifizierte, arbeitete als Erzieherin in einem Kinderwochenheim und verhalf so Schichtarbeiterinnen zur "Selbstverwirklichung" am Arbeitsplatz. Jeden Montagmorgen um sechs gaben die Postangestellten ihre Kinder in die Obhut meiner Mutter, um sie nach erfolgter Pflichterfüllung am Sonnabendmittag wieder abzuholen.