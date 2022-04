Am 13. April 2021 beschließt die Bundesregierung die "Corona-Notbremse" durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Um der Ausbreitung des Corona Virus entgegen zu wirken, werden bundeseinheitliche Corona-Maßnahmen vereinbart, die greifen sobald die die 7-Tages-Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt. Die Änderung beinhaltet unter anderem eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Außerdem sind private Zusammenkünfte nur bis fünf Personen erlaubt. Kultur- und Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel müssen schließen und touristische Übernachtungen sind verboten. Präsenzunterricht soll nur noch mit zwei Corona-Tests pro Woche gestattet werden und soll ab einen Inzidenzwert von 200 eingestellt werden. Die Neuregelung des Gesetzes wird am 21. April im Bundestag verhandelt und tritt am 23. April 2021 in Kraft. Die Maßnahmen der "Norbremse" treten am 30. Juni 2021 außer Kraft.