Am 20. Februar 2006 wird der britische Geschichtsrevisionist David Irving wegen wiederholter Leugnung des Holocausts vom Wiener Landesgericht zu drei Jahren Haft verurteilt. 1989 hatte Irving in zwei Vorträgen die Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlost. Er vertrat unter anderem die These, dass es keine Gaskammern gegeben hätte und stellte den Völkermord der Nationalsozialisten an der jüdischen Bevölkerung in Frage. Daraufhin wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, dem sich Irving durch die Ausreise aus Österreich jedoch entziehen konnte. Erst 2005, als sich Irving auf dem Weg zu einer Veranstaltung in Wien befand, wurde er aufgrund des noch bestehenden Haftbefehls festgenommen.