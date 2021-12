In der Stadt Wuhan würden derzeit immer mehr Menschen an einer Lungenentzündung mit unbekannter Ursache erkranken. Dies melden Behörden am 31. Dezember 2019 an das Landesbüro der WHO in China. Keine zwei Wochen später steht fest: Der Erreger der Infektion ist ein bisher unbekanntes Coronavirus, das den Namen SARS-CoV-2 erhält. Er löst die Atemwegserkrankung COVID-19 aus, die umgangssprachlich auch Corona genannt wird. Innerhalb weniger Monate verbreitet sich das Virus auf der ganzen Welt. Am 25. Februar wird der erste Fall von SARS-CoV-2 in Deutschland bestätigt. Am 11. März erklärt die WHO den Ausbruch der Krankheit offiziell zur Pandemie.

Aufgrund der schnell steigenden Fallzahlen wird Anfang 2020 in der chinesischen Stadt Wuhan ein Sportzentrum zu einem provisorischen Krankenhaus umfunktioniert. Bildrechte: imago images/Xinhua