Am 5. März 1979 flieht die Nato-Sekretärin und Spionin Ursel Lorenzen aus Brüssel über Jugoslawien in die DDR. Offenbar stand ihre Enttarnung unmittelbar bevor. Sie arbeitete zwölf Jahre im NATO-Hauptquartier und hatte Zugang zu geheimen Planungsdokumenten, die sich mit dem möglichen Einsatz von Atomwaffen beschäftigten. Auf einer internationalen Pressekonferenz in Ost-Berlin berichtet sie über die Nato-Pläne zum Einsatz von Atomwaffen in Europa. Für ihre Spionagetätigkeit gibt sie Gewissensgründe an. Die Veröffentlichung löst eine Krise im Nato-Hauptquartier aus. Kurz nach der Pressekonferenz erlässt die BRD Haftbefehl gegen Lorenzen und ihren Mann, der 1999 aufgehoben wird. Bis zur Wende leben die Beiden mit engen Verbindungen zur Stasi in der DDR, die Spionagetätigkeit im Dienst der Staatssicherheit bestreiten sie. Nato-Sekretärin Ursel Lorenzen in der DDR. Bildrechte: dpa

Am 5. März 2015 beschließt der Bundestag die Mietpreisbremse. Mieter sollen in Gegenden mit "angespannten Wohnungsmärkten" vor überteuerten Mieten und drastischen Mieterhöhungen geschützt werden. Die von den Bundesländern ausgewiesene Miete darf bei Neuvermietungen maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Bundesländer legen auf fünf Jahre fest, in welchen Gegenden die Regelung gilt. Es gibt Ausnahmen unter anderem bei Neubauten und grundsanierten Wohnungen. An der Mietpreisbremse wird kritisiert, dass sie nur zeitlich befristet und begrenzt auf bestimmte Regionen eingeführt wird. Im Koalitionsvertrag von 2021 wird festgelegt, dass die Mietpreisbremse verlängert und verschärft werden soll. Mietprotest an Wohnhaus Bildrechte: dpa