Was zu Beginn als Kleintiermarkt startet – es werden neben Tauben auch Gänse, Enten, Hühner oder Kaninchen feilgeboten – entwickelt sich ab 1940 zu einem Markt, auf dem nur noch Tauben gehandelt werden. Das ist bis heute so geblieben. Da es weltweit nur noch wenige Taubenmärkte gibt, ist die Schau in Naumburg auch ein Alleinstellungsmerkmal und neben dem berühmten Naumburger Dom, ein touristisches Highlight der Stadt.

Das weiß auch Armin Müller, Bürgermeister von Naumburg:

Der Naumburger Taubenmarkt ist der letzte verbliebene Markt unter freiem Himmel, das heißt in der Winterzeit im Januar und Februar, oft auch bei Schnee und Eis. Das ist schon einzigartig hier bei uns in Deutschland. Armin Müller

Und so kommen jedes Jahr im Januar und Februar Taubenenthusiasten, um auf dem zentralen Marktplatz Rasse- und Flugtauben zu tauschen, zu verkaufen oder einfach nur zu bestaunen. 2023 sind es knapp 200 Aussteller aus ganz Deutschland, Polen, Tschechien und sogar aus Frankreich, die zum ersten Markttermin im Januar gemeldet sind. Viele Züchter sind jedoch skeptisch, ob der zweite Markt im Februar überhaupt stattfinden kann.

Begeisterung für Taubenzucht wird oft schon in der Kindheit gelegt

Nach der Corona-Unterbrechung bedroht nun die Geflügelpest den traditionsreichen Markt. Die Welt der Taubenzüchter steht Kopf, auch weil verschärfte Tierwohl- und Seuchenvorgaben ihre Leidenschaft für die Tiere beschränken.

Und diese Leidenschaft ist groß. Die Liebe zur Taubenzucht entsteht oft schon in der Kindheit. So wie bei Jürgen Wutzler aus Kirchberg in Sachsen. Er ist mit seinen Rassetauben 29-facher Deutscher Meister und begeistert Hochzeitsgesellschaften mit seinen weißen Brieftauben. Zum Naumburger Taubenmarkt kommt er, um seine Schönheiten mit befreundeten Züchtern zu tauschen:

Das ist wie im Sport, wenn man einen besonderen Fußballer in seine Mannschaft integriert. Man kann nie wissen, ob es funktioniert. Jürgen Wutzler, Züchter

Oberste Priorität hat für Jürgen Wutzler, dass seine Tauben so gesund wie möglich bleiben. Denn nur gesunde Tauben ermöglichen einen optimalen Zuchterfolg. Ganz wichtig ist ihm deshalb eine ausgewogene Ernährung. Neben den obligatorischen 20 bis 30 Gramm Körnern pro Tag und Taube, gibt es bei ihm noch etwas ganz Besonderes: eine selbst hergestellte Taubenwurst.

"Diese Wurst besteht aus rein pflanzlichen Produkten - selbst angebaut, überwiegend im eigenen Garten - wie Oregano, Knoblauch, Löwenzahn, rote Zwiebel. Halt all das, was Tauben, die keinen Freiflug haben, nicht auf der Wiese finden können", so der Züchter.

Der Experte für Starwitzer Flügelsteller Kröpfer

Taubenzüchter Matthias Beutel gilt als Experte für Starwitzer Flügelsteller Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Herz von Matthias Beutel aus Landsberg in Sachsen-Anhalt schlägt für eine ganz besondere Tauben-Rasse. Etwa 100 Starwitzer Flügelsteller in den verschiedensten Farbschlägen tummeln sich in seiner Voliere.



Seit 1961 züchtet er diese Rasse. Taubenrassen sind oft nach dem Ort benannt, wo sie herkommen. Starwitz – Starowice liegt in Polen. Matthias Beutel hat dazu eine ganz persönliche Verbindung: Seine Mutter stammt ursprünglich aus der Region in Schlesien.