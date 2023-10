1946 wurden die Olympia Büromaschinen Werke (1937) in eine Sowjetische Aktiengesellschaft (SAG) umgewandelt, aber schon 1950 als VEB Olympia Büromaschinenwerk Erfurt in deutsche Verwaltung übergeben.



Der Betrieb verlor anschließend einen Rechtsstreit um den Namen am Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen die Olympia-Werke AG in Wilhelmshaven, die von ehemaligen Mitarbeitern in der BRD gegründet worden waren.



Sowohl der Firmenname wurde in VEB Optima Büromaschinenwerk geändert, als auch der Name der Schreibmaschinen von Olympia in Optima. Dem Betrieb, der in den 1960er-Jahren rund 6.900 Beschäftigte hatte, gelang es, sich als Schreibmaschinenproduzent einen vorderen Platz auf dem Weltmarkt zu sichern.



1978 wurde die Optima Teil des Kombinates Robotron und dementsprechend in VEB Robotron-Optima Büromaschinenwerk Erfurt (OBE) umbenannt. 1979 konnte die Optima als einer der ersten Betriebe der Welt eine elektronische Schreibmaschine, die "robotron S 6001", vorstellen.