Parkplatznot in Prag

Autobahn hin, Autobahn her: Mit dem Auto nach Prag zu fahren, ist trotz der seit Ende 2016 durchgängigen Schnellverbindung von Dresden keine gute Idee. Wie eine neue Studie der Agentur STEM/MARK zeigt, haben neun von zehn Autofahrern ein Problem, in Prag einen Parkplatz zu finden. Das ist schade, denn per Auto über die A17/D8 kommt man am schnellsten in die tschechische Hauptstadt - von Dresden in anderthalb Stunden, von Leipzig in zweieinhalb. Mit dem Bus dauert die Fahrt etwas länger. Mit dem Zug muss man von Dresden fast zweieinhalb Stunden einplanen, von Leipzig aus mehr als vier. Das Auto ist also die schnellste Variante, aber nicht die schlaueste.

Viel zu wenig P+R-Plätze

Wenn man aber unbedingt mit dem Auto nach Prag fährt, sollte man das Fahrzeug am Rande der Stadt abstellen. Dazu gibt es auch in meiner Heimatstadt sogenannte Park-and-Ride-Plätze. Wer über die A17/D8 nach Prag kommt, kann P+R in Prag-Letňany nutzen. Wer über die D5 bzw. A6 anreist, finden in Prag-Zličin - dem westlichsten Teil der Stadt - sogar drei P+R-Plätze. Diese Parkplätze sind in Prag Teil des öffentlichen Nahverkehrs und sehr günstig: 20 Kronen (80 Cent) pro Tag, 100 Kronen (4 Euro) pro Nacht.



Insgesamt gibt es in Prag 16 P+R-Anlagen. Da könnte man denken: Hier finde ich immer einen Parkplatz! Dies stimmt aber leider nicht. An jedem Wochentag werden im Schnitt 318.500 Autos nach Prag gesteuert. Platz in P+R-Anlagen gibt es aber nur für 3.500 Pkw - also nur für etwas mehr als ein Prozent dieser Pendler. Das ergab eine neue Studie, die die Fakultät für Verkehrswissenschaften der Technischen Universität in Prag veröffentlich hat.

Touristen sollten Blaue Zonen meiden!

Also gleich mit dem Auto ins Zentrum der tschechischen Metropole vordringen? Das ist genauso wenig eine Lösung. Die 90.000 Parkplätze im Prager Zentrum und der näheren Umgebung reichen bei Weitem nicht für Anwohner, Pendler, Lieferanten und noch die Touristen. Zwei Drittel dieser Parkplätze sind für die Anwohner vorgesehen und mit blauen Streifen gekennzeichnet. Die Anwohner müssen eine Parkkarte kaufen, um in diesen Zonen parken zu können. Damit sichern sie sich den Parkplatz aber auch nicht automatisch.

Katka - eine Freundin von mir - wohnt in Prag 3, im Kult-Viertel Žižkov - oft Prager Kreuzberg genannt. Sie arbeitet als Maskenbildnerin für Fernsehen und Film. Täglich muss sie zu verschiedenen Drehorten fahren. Mit dem schweren Schminkkoffer ist das nur per Auto zu schaffen. Tagsüber kämpft sie mit den ständigen Staus, aber die größte Herausforderung erwartet sie am Abend: in Žižkov einen Parkplatz zu finden. Die Stadtverwaltung des dritten Bezirks von Prag hat 16.428 Parkkarten an Anwohner ausgegeben. Doch Parkplätze gibt es nur für 14.879 Autos. Touristen dürfen in den blauen Zonen gar nicht parken. Damit riskieren sie eine Strafe, eine Kralle am Rad oder sogar das Abschleppen des Autos. Hier dürfen nur Anwohner mit gültiger Parkerlaubnis ihr Auto abstellen - vorausgesetzt, es gibt noch freie Plätze. Bildrechte: MDR/Helena Sulcova

Wohin mit den vielen Touristen?