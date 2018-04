Ich kann mich gut daran erinnern. Es war ein sonniger, aber windiger Tag. Meine Frau und ich gingen spazieren. Und als wir wieder zu Hause waren, rief eine Freundin meiner Frau bei uns an. Sie war gerade zu Besuch bei ihren Eltern in Bragin im Kreis Choiniki, nahe der ukrainischen Grenze. Sie erzählte, dass ein Atomkraftwerk explodiert sei und dass sie eine große Kolonne von Feuerwehrautos und Krankenwagen aus Gomel kommend gesehen habe. Ich sagte zu meiner Frau: "Larissa, wir haben in Belarus keine Atomkraftwerke. Das muss ein Irrtum sein." Aber dann erinnerte ich mich, dass es eines in Tschernobyl gibt. Da habe ich mir dann Sorgen gemacht. Am nächsten Morgen nahm ich das Dosimeter aus dem Institut, wo ich arbeitete, und wir haben in Gomel ein sehr hohes Strahlungsniveau gemessen. Dann haben wir angefangen, ausländische Medien im Radio zu hören und von der BBC haben wir erfahren, was in Tschernobyl passiert ist. In der Zeitung "Prawda" erschien einen Tag später nur eine kleine Notiz, dass es ein Feuer in Tschernobyl gab.