Derzeit ist Fensterguckwetter: lieber drinbleiben und nur rausgucken. Was ich noch besser finde: Drinbleiben und gucken, wie meine Katze rausguckt. Selbstverständlich hat sie in jedem Zimmer eigene Fensterplätze. Ich frage mich dann, was sie wohl gerade denkt. In dem kahlen Baum gegenüber kann man jetzt gut die Vogelnester sehen und meine Katze überlegt vielleicht, wann denn da wieder leckerer Nachwuchs kommt. Oder ihr fällt ein, dass die linke Vorderpfote mal wieder fällig ist – und schon wird sie geputzt. Vielleicht haben Sie auch so einen schönen Platz, an dem Sie jetzt ein bisschen gucken … und dann in Ruhe die Tipps fürs Wochenende durchgehen.