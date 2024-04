Ob "Somewhere over the rainbow", "Killing me softly" oder "Nothing Compares 2 U" – es gibt so Lieder, die wurden schon zigmal gecovert, manche so oft, dass man kaum mehr weiß, von wem eigentlich das Original ist. Genau diesen geht der Musikpodcast "Interpretationssache" nach. In jeder Episode stellt Host Roland Kunz einen bekannten Popsong oder eine klassische Komposition in verschiedensten Interpretationen in den Fokus – von "Yesterday" von den Beatles über Beethovens "Mondscheinsonate" bis zu Elton Johns "Your song".