Weitere Informationen "Paganini"

Theater Plauen-Zwickau

Ab 12 Jahren

Premiere am 11. Juni

Parktheater Plauen



"Rock of Ages"

Theater Plauen-Zwickau

Ab 14 Jahren

Premiere am 1. Juli

Parktheater Plauen



"Der Liebestrank"

Theater Plauen-Zwickau

Ab 12 Jahren

Premiere am 1. Juli

Freilichtbühne am Schwanenteich Zwickau



"Die Kuh Rosmarie"

Theater Plauen-Zwickau

Ab 5 Jahren

Premiere am 29. Juni

Malzhaus open air