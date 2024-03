Wer keinen grünen Daumen hat und faul ist, muss auf fremde Gärten ausweichen. Das habe ich gemacht, deshalb schicke ich Sie heute mal ein bisschen weiter weg. Nach Potsdam, in den Karl-Förster-Garten. Wenn Sie dort in der Nähe sind, sollten Sie den ganzjährig frei zugänglichen Schau- und Lehrgarten unbedingt besuchen – und: Mit dem fortschreitenden Frühling wird es dort von Tag zu Tag immer bunter: versprochen.

Aber selbst jetzt ist es schon erhebend, über die kleinen Treppchen hinunter zum Senkgarten und dem Gartenteich zu steigen und sich vorzustellen, wie im Sommer hier der Rittersporn blüht, von dem der Garten-Philosoph Förster an die 70 Arten gezüchtet hat. Sein Wohnhaus ist übrigens nur nach Anmeldung zu besichtigen. Und noch ein Übrigens: Karl Förster hat in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag (Wochenend-Tipps voller Jubiläen!)

