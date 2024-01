In Gera kann man sich dagegen mit einem Thema befassen, das zwar nicht unbedingt aktuell ist, dennoch bis heute Menschen auf der ganzen Welt begeistert: Denn das Theater führt mit dem Stück "Don Quijote und die schwebende Wirklichkeit" eines der berühmteste Werke der Weltliteratur auf – die Geschichte von Don Quijote de la Mancha, die Ritter-Parodie des spanischen Autors Miguel de Cervantes. In Gera kann man "den Ritter von der traurigen Gestalt" und seinen treuen Knappen Sancho Panza dabei beobachten, wie sie tanzend gegen die Windmühlen kämpfen, denn Mauro die Candia hat die Geschichte als Tanztheater inszeniert. Zu sehen ist das Stück am Sonntagnachmittag.

Wie wäre es, durch ein ganzes Bundesland zu reisen ohne die Strapazen, tatsächlich den ganzen Tag unterwegs sein zu müssen? In Köthen können Sie sich ins Schloss begeben und hier eine Expedition durch ganz Sachsen-Anhalt unternehmen: Die Foto-Ausstellung "Flächenland, Fortlaufend" macht’s möglich. Zu sehen sind hier Momentaufnahmen der preisgekrönten Fotografin Stephanie Kiwitt, die in Halle lebt und dort an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein lehrt.



In den Corona-Jahren ist sie in Dörfer und Städte in Sachsen-Anhalt gereist und hat dort die Veränderungen von Orten und Menschen festgehalten. Die entstandenen Bilder, die zum Beispiel eine einsame, im Nebel endende Landstraße zeigen, eine verwahrloste Dorfhaltestelle oder ein mit Zeitungen verklebtes Schaufenster, lesen sich dabei wie die Untersuchung einer Landschaft.